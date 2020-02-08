شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف قطعة.. «آثار دمياط» تعلن حصادها خلال 13 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منطقة آثار دمياط أن الحفريات التي تقوم بها منذ عام 2007 بمنطقة تل الدير الأثرية، أسفرت عن اكتشاف 5 آلاف قطعة أثرية حتى الآن.

وقال الأثري رضا صالح، رئيس منطقه آثار دمياط، السبت، إن الآثار المكتشفة تتمثل في توابيت حجرية ذات أغطية، وتوابيت الفخارية والإنفورات التي استعملت لدفن الموتى.

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وأشار إلى أنه طبقا لما تم الكشف عنه من بعض تماثيل «الأوشابتي» المسجل عليها بالكتابة الهيروغليفية خرطوش الملك «nfr ib rc» نيفر ايب رع (بسماتيك الثانى)، أحد ملوك الأسرة 26.

وأضاف أن هذا العدد يشمل ما تم اكتشافه من التمائم الجنائزية الرائعة وبعض الأثريات من تماثيل الأوشابتى والمرفقات الجنائزية والحُلي المصنوعة من الذهب والفضة، منوها بأن الحفريات في هذا التل مستمرة وسوف نكشف عن الكثير من الآثار.

وأوضح أنه تم نقل 2250 قطعة منها للعرض في المتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه نهاية هذا العام، موضحا أن هذا التل هو أحد التلال الأثرية الموجودة في دمياط وتبلغ 14 موقعا أثريا والتي ستعيد كتابة تاريخ المحافظة.