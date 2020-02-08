شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار مصحوبة ببرودة.. موجة طقس سيئ تضرب الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الغربية، السبت، حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، حيث هطلت أمطار على معظم أنحاء المحافظة مصحوبة ببرودة، ما أدى إلى تراكم مياه الأمطار بالشوارع والميادين.

وأصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تعليمات لرؤساء المدن والأحياء بضرورة كسح مياه الأمطار عبر أجهزة النظافة والتجميل، وتكثيف تواجد سيارات الإسعاف على الطرق السريعة تحسبًا لوقوع أي حوادث.