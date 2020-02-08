شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار مصحوبة ببرودة.. موجة طقس سيئ تضرب الغربية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت محافظة الغربية، السبت، حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، حيث هطلت أمطار على معظم أنحاء المحافظة مصحوبة ببرودة، ما أدى إلى تراكم مياه الأمطار بالشوارع والميادين.
وأصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تعليمات لرؤساء المدن والأحياء بضرورة كسح مياه الأمطار عبر أجهزة النظافة والتجميل، وتكثيف تواجد سيارات الإسعاف على الطرق السريعة تحسبًا لوقوع أي حوادث.
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار مصحوبة ببرودة.. موجة طقس سيئ تضرب الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.