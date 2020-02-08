شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: العاصمة سباقة نحو تطبيق الشمول المالى والتحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأشار المحافظ فى كلمته إلى أن عالمنا المعاصر يعيش فترة محورية هامة من التطور التكنولوجى المتسارع يمتد ويتوسع لتتشكل بيئة تقنية تتطور من خلالها بين المواطن و حكومته المحلية علاقات ومتطلبات جديدة تضع المزيد من المسئوليات للوفاء بتطلعات وتوقعات المواطنين وتحقيق رضائهم مؤكدًا أنه فى هذا الإطار التقنى الجديد لم يعد تقديم الخدمات العامة بشكل تكنولوجى رقمى من باب الرفاهية لكنه أصبح واجبًا القيام به والمبادرة إلى تطويره بهدف تحسين مستوى الخدمات العامة.

وأضاف محافظ القاهرة أن العاصمة التى يقطنها ما يقارب 10 مليون مواطن تعاملت مع التطورات التكنولوجية بإيجابية حيث قامت بإنشاء المراكز التكنولوجية فى الأحياء لتقديم الخدمة للمواطنين بطريقة تساعد على سرعة الأداء وتقليل التعامل المباشر فى مكان الخدمة بالإضافة إلى الحد من المخالفات والتجاوزات وإهدار الوقت.

وأكد أن العاصمة كانت سباقة بين كافة محافظات الجمهورية فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تطبيق الشمول المالى والتحول الرقمى والدفع الالكترونى بما يحقق التيسير والسرعة للمواطنين فى عملية دفع رسوم الخدمات وخاصةً تلك الشرائح من المواطنين التى لا تتعامل مع المؤسسات المصرفية سعيًا لدمج كافة المعاملات المالية فى هذه المنظومة بحلول عام 2030.

Advertisements

وأضاف، "عبد العال"، أن الشباب هم الشريحة الأكبر فى ديموغرافية محافظة القاهرة بما يحقق سرعة الإنتقال إلى الاساليب الحديثة مشيرًا إلى أنه يتم تدريب الموظفين القائمين على تقديم هذه الخدمات الإلكترونية من خلال الصفحات المتخصصة على شبكات الإنترنت، والتفاعل مع شكاوى المواطنين وتعليقاتهم و الحرص على نشر الردود والمتابعة بشكل يومى وتعزيز التفاعل مع عدد أكبر من المواطنين لتأسيس نمط أكثر إيجابية فى التفاعل بين المحافظة والمواطنين.

وتستضيف أبو ظبى الدورة العاشرة للمنتدى الحضرى العالمى Habitat Un فى الفترة من 8 ـــ 13 فبراير الجارى ويشارك فيها عدد كبير من دول العالم، والمنتدى هو أحد أكثر الفعاليات المعنية بالتحديات الحضرية شمولاً وهذا يجعله – إلى جانب المشاركة الكبيرة – من مؤتمرات الأمم المتحدة الفريدة من نوعها.

ويهدف المنتدى إلى رفع الوعي بشأن التوسع الحضري المستدام بين الأطراف المعنية والجهات المختلفة، وتحسين المعرفة العامة بشأن التطور الحضري المستدام من خلال نقاشات شاملة مفتوحة وتبادل الدروس المستفادة لأفضل الممارسات والسياسات الجديدة، وزيادة التنسيق والتعاون بين المدن لتعزيز التوسع الحضري المستدام.