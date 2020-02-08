شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 17 شخصا على الأقل إثر إطلاق نار عشوائى فى تايلاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم الشرطة التايلاندية - في رسالة للصحفيين - إن 17 شخصا على الأقل قُتلوا وأصيب 21 آخرون إثر إطلاق أحد الجنود النار عشوائيا في مدينة ناخون راتشاسيما بشمال شرق البلاد.وكانت وسائل إعلامية قالت في وقت سابق ، إن 12 شخصا لقوا حتفهم في إطلاق الرصاص الذي يعد حدثا نادرا في تايلاند باستثناء أقصى جنوبها الذي يشهد تمردا منذ عقود.

وكتب الجندي الذي تشتبه به الشرطة على صفحته على فيسبوك في وقت سابق من اليوم "الموت حتمي للجميع". ونشر أيضا صورة ليده فيما يبدو ممسكة بسلاح.

وقال المتحدث باسم الشرطة في رسالة للصحفيين إن الجندي أطلق النار في أماكن مختلفة بالمدينة التي تبعد أكثر من 250 كيلومترا عن العاصمة بانكوك.

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وقالت الشرطة إن الجندي لا يزال قريبا من مركز تسوق وإنه طليق حتى الآن.

وبثت وسائل إعلام محلية لقطات للجندي وهو يخرج من سيارة أمام مركز للتسوق ويطلق سلسلة طلقات والناس يجرون. وأمكن سماع دوي الطلقات في الفيديو.