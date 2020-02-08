شكرا لقرائتكم خبر عن بالجهود الذاتية.. افتتاح معهد أزهري بتكلفة 11 مليون جنيه في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، معهد الأبرار الأزهرى الابتدائى والاعدادى المقام بالجهود الذاتية بتكلفة 11 مليون جنيه في قرية المراعوة التابعه لقرية كوم اشو بمركز كفر الدوار.

تبلغ مساحة المعهد 12 قيراطًا ويتكون من 5 طوابق كاملة التشطيب والتجهيز، ويضم 4 مكاتب ادارية و27 فصلاً دراسيًا بطاقة 300 مقعدًا، و15 دورة مياه ومعمل للعلوم ومعمل كمبيوتر ومسجد مفروش ومكتبة.

Advertisements

حضر الإفتتاح الشيخ عبدالفتاح البسطراوى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية سابقًا، واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام المساعد، والشيخ محمد مزروعة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية، واللواء أحمد مرزوق، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام وفصول وقاعات المعهد ودورات المياه، والتقوا التلاميذ والطلاب وتابعوا انتظام الحصص بالفصول خلال أول أيام الفصل الدراسى الثانى، وحث المحافظ التلاميذ على بذل المزيد من الجهد متمنياً لهم التفوق والنجاح.

وأكد «المحافظ» على دور الأزهر الشريف ومؤسساته وخاصة المعاهد الأزهرية في نشر الوعي والتعريف بصحيح الدين، وإعداد وبناء الأجيال التي تتسم بالوسطية والسماحة والاعتدال، مشيدًا بأهمية دور المشاركة المجتمعية في المساهمة مع الأجهزة التنفيذية ببرامج التنمية والبناء.

افتتاح معهد أزهرى بالبحيرة

افتتاح معهد أزهرى بالبحيرة