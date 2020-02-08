شكرا لقرائتكم خبر عن حملة وقافلة طبية لمراقبة الأغذية في دور أيتام «العاشر من رمضان» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ومحمد كمال، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، السبت، حملة موسعة تضم فرق من التخصصات الطبية، ومراقبة الأغذية، والطب البيطري، والتضامن الإجتماعي، للمرور على دور الأيتام بمدينة العاشر من رمضان، لتقديم الخدمات الطبية للمقيمين بها، ومتابعة الأغذية، والوجبات المقدمة لهم، ومتابعة الأماكن المعيشية والتأكد من توفير سبل الراحة لهم.

مرت الحملة والقافلة على 7 دور أيتام، وجرى توقيع الكشف الطبي على جميع المقيمين في التخصصات الطبية المختلفة، ووجه وكيل الوزارة بتحويل حالة تحتاج إلى عمل أشعات وفحوصات معملية بمستشفي بلبيس المركزي، كما تبين وجود بعض الأطعمة بها تغير في خواصها الطبيعية، وتم إعدامها بكميات تصل إلى ٤٠٠ كيلو جرام أغذية متنوعة، وسحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، كما تم متابعة غرف الإقامة، وأماكن الترفيه للتأكد من أتباع إجراءات السلامة، والصحة العامة والتهوية اللازمة حفاظاً على صحة المقيمين بها.

وقدم وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة التضامن الشكر لدار إيواء جمعية نور الرحمن لما لمسوه من إهتمام واضح بالمقيمين وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، ونظافة غرف الإقامة، وأماكن الطهي، وفصول التدريب والتعلم بالدار.

وكيلا وزارتي الصحة والتضامن يقودان قافلة طبية وحملة لمراقبة الأغذية بدور الأيتام بمدينة العاشر من رمضان