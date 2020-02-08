شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه سوهاج» تسلم 50 دراجة لموظفيها ضمن مبادرة «صحتنا في أجسامنا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس محمد بدرى محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى في سوهاج، إن الشركة أطلقت مبادرة تستهدف تحسين اللياقة البدنية للموظفين والعاملين بالشركة تحت عنوان «صحتنا في أجسامنا»، وذلك في إطار دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للاهتمام بصحة المصريين.

وأكد «محمدين»، في تصريحات، السبت، تسليم 50 دراجة للعاملين بالشركة بنظام التقسيط، بهدف دفعهم لممارسة الرياضة لتحسين لياقتهم البدنية، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية لديهم، لافتا إلى قيام الشركة بتنظيم برنامج رياضى لـ50 موظفا، يتضمن جرى ومشى بالإستاد الرياضي، وممارسة تمارين اللياقة البدنية بإحدى المراكز الرياضية والصحية لمدة شهرين، لتحسين القدرات الجسمية للعاملين، وجعلهم أكثر نشاطا بما يعود بالنفع على العمل.

مبادرة تحسين اللياقة البدنية للموظفين والعاملين في شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تحت عنوان «صحتنا فى أجسامنا»