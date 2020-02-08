شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم مطروح»: تعليمات لمديري الإدارات للالتزام بالإجراءات الوقائية ضد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن المديرية استعدت للفصل الدراسي الثاني بالتشديد على ضرورة الإلتزام بالشروط الصحية الواجب توافرها بكافة المدارس، حفاظًا على سلامة الطلاب من فيروس كورونا المستجد، ووضع خطة للوقاية والتعامل الأمثل مع الأمراض المعدية، وتوفير الشروط الواجبة للوقاية منها، مع الالتزام التام بالمهام والمسؤوليات، واتباع نظام رصد للأمراض المعدية بين تلاميذ المدارس، واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالنظافة العامة داخل المدارس بكل إدارة تعليمية ومتابعة مسؤوليتها لذلك بدقة وعناية متواصلة.

وشدد «النيلي»، خلال اجتماعه مع مديرة المراحل التعليمية بمطروح، السبت، على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الوجبات الغذائية لتلاميذ المدارس، وضمان تطبيق الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مخازن الأغذية، ومتابعة تنفيذ خطة وزارة الصحة فيما يخص تطعيمات المدارس للفئات المستهدفة، خاصة في روضات الأطفال والمدارس الابتدائية، وتنظيم ندوات توعية للطلاب لحثهم على إتباع الأساليب الصحية السليمة مع حتمية الاهتمام بتوقيع الكشف الطبي على أي حالات مشتبه بها في المدارس ومراقبة المخالطين لتلك الحالات والبحث عن مصادر العدوي، والتنبيه على مديري المدارس لمتابعة الغياب يوميًا للطلاب خلال طابور الصباح والاستفسار عن أي طالب قام بالغياب أكثر من يومين ومعرفة سبب الغياب.

ووجه «النيلي» مديري المدارس بعدم قبول أي طلاب جدد قبل توقيع الكشف الطبي المبدئي عليهم وعمل الفحوصات الدورية اللازمة وفق الضوابط المحددة لذلك وتفعيل أدوار الزائرة الصحية لعمل الفحص الظاهري للتلاميذ والمدرسين لاكتشاف الحالات المشتبه إصابتها بأي امراض معدية، والتنبيه بشكل مشدد على مديري المدارس بضرورة حصر الطلاب الذين يعانون من أمراض مزمنة ومتابعتهم، مع سرعة التعامل مع أي تطور في حالتهم الصحية باحالتهم فورا للمستشفيات بالتنسيق مع الزائرة الصحية ومسؤولي الإدارة الصحية حال ظهور أي من أعراض الأمراض المعدية عليهم، ومتابعة تغيبهم عن الحضور للمدرسة.