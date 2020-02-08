شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد عبدالحفيظ يعتذر عن عدم تولي مهام أمين صندوق «الصحفيين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، باعتذار لنقيب الصحفيين، ضياء رشوان، عن عدم تولي مهام أمين صندوق النقابة خلفًا لهشام يونس، الذي قرر المجلس إحالة استقالته المسببة للجنة تحقيق من أعضاء مجلس النقابة.

وأعرب «عبدالحفيظ»، في خطاب أرسله لنقيب الصحفيين، عن اعتذاره عن عدم تولي مهام أمانة صندوق نقابة الصحفيين، لحين الانتهاء من التحقيق في الاستقالة المسببة التي تقدم بها الزميل هشام يونس.

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وجاء في نص خطابه: «نقيب الصحفيين ضياء رشوان.. أعضاء مجلس النقابة.. تحية طيبة وبعد.. أرجو قبول اعتذاري عن تكليفكم لي بمهام أمانة صندوق نقابة الصحفيين، لحين الانتهاء من التحقيق في الاستقالة المسببة التي تقدم بها الزميل هشام يونس».

وأضاف: «السيد النقيب والسادة الأعضاء، لقد أثارت الخلافات بين عدد من أعضاء المجلس الكثير من اللغط، وخرجت الاتهامات المرسلة التي لم تسند بأدلة إلى الفضاء العام، وهو ما فتح باب التشكيك والانتقاص من قدر مجلس النقابة بأكمله».

تابع: «السيد النقيب والسادة الأعضاء أثق تمام الثقة في نزاهتكم وقدرتكم على تجاوز تلك الخلافات التي أثارها البعض من باب المكايدة، وأتمنى انتهاء التحقيقات سريعا وإعلان نتائجها على الرأي العام لتبييض صفحة أعضاء مجلس النقابة الذي أثق شخصيًا في محافظتهم على المال العام».

مضى قائلًا: «السيد النقيب والسادة أعضاء المجلس، أعتذر إليكم أيضًا عن عدم حضوري اجتماعات مجلس النقابة لحين الانتهاء من التحقيق في أسباب الاستقالة المشار إليها، فطاقتي على احتمال ما يجري في تلك الاجتماعات من خلافات على أمور أقل من أن تعرض على مجلسنا، قد نفدت».