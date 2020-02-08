شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء احتفالات «الدقهلية» بعيدها القومي.. والمحافظ: «نحتاج نفقاتها في أمور أهم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في 8 فبراير من كل عام تحتفل محافظة الدقهلية بعيدها القومي، لكن هذا العام اختلف الأمر بعدما ألغى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، المظاهر التقليدية للاحتفالات بحجة ترشيد النفقات.

ويوافق العيد القومي انتصار شعب المنصورة على الحملة الفرنسية السابعة في معركة المنصورة عام 1250 والتي أعقبها أسر قائد الحملة الملك لويس التاسع، ملك فرنسا، وتم حبسه بدار القاضي إبراهيم ابن لقمان بالمنصورة قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد دفع فدية مالية كبيرة، وجلاء الحملة عن الدقهلية ودمياط، وكانت معركة المنصورة هي النهاية التي تحطمت عليها الحملات الصليبية.

كانت محافظة الدقهلية تحتفل سنويًا بالعيد القومي على مدار أسبوع كامل يبدأ بموكب عربات الزهور التي كانت تنظمها الوحدات المحلية بالمحافظة سنويًا، وقرر المحافظ إلغائها.

وقال محافظ الدقهلية في تصريحات صحفية قبل العيد القومي: «كل مركز يتكلف من 10 إلى 30 ألف جنيه في تنفيذ عربات الزهور، وهذه مبالغ كبيرة يمكن استخدامها في أي شئ مفيد، فأنا قررت أخد من كل مركز المبلغ الخاص بعربة الزهور وتوجيهه لأمور أهم».

كما ألغى المحافظ الحفلات والماراثون الرياضي وعروض الكشافة والعروض العسكرية التي تنظمها الشباب والرياضة وكلية التربية الرياضية حتى خلت المحافظة من جميع مظاهر الاحتفالات عدا إيقاد الشعلة بميدان الجندي المجهول لعدة ساعات في أول فبراير الجاري.

وقالت مصادر بالمحافظة إنه يتم إجراء تجديدات بالديوان العام، منها تجديد القاعة الكبرى وغرفة العمليات وإنشاء جيم رياضي للموظفين داخل الديوان، وهو ما حال دون تنفيذ الحفلات والندوات الثقافية التي كانت تتم في العيد القومي.

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وأعلنت المحافظة أن العمل بالقاعة الكبرى سينتهي في 12 فبراير الجاري وسيعقبها عمل حفل فني من فرق المنصورة الفنية احتفالا بافتتاح القاعة في 14 فبراير.

من جانبه، أكد الدكتور مهند فودة، أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة المنصورة، أنه كان لابد أن يعلن للجميع العيد القومي أن يتذكر الطلاب بالمدارس وبالشوارع العيد القومي لمحافظتهم وسبب الاحتفال به، لكن هذا الصمت لا يليق بمحافظة عريقة مثل الدقهلية ولا يليق بمناسبة مهمة مثل الانتصار على الحملة الصليبية السابعة.

أضاف «كان ممن الممكن تنفيذ احتفالات بالمدارس وقصور الثقافة وعمل حفل فني كبير يذاع في التليفزيون كما كان يحدث من قبل».

وعن الغاء موكب الزهور، قال أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة المنصورة: «الموكب أصلا كان غير مجدي، ولا يعبر عن احتفالات العيد القومي، وإلغائه قرار صائب».

وعن العيد القومي لمحافظة الدقهلية، يقول الدكتور شلبي إبراهيم الجعيدي، أستاذ التاريخ الإسلامي، ورئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة المنصورة: «ظلت محافظة الدقهلية لسنوات طويلة تحتفل بذكرى خاطئة لعيدها القومي، حيث كانت تحتفل به في يوم 8 مايو من كل عام، وهذا التاريخ يواكب ذكرى إطلاق سراح لويس التاسع بعد أسره لمدة ثلاث شهور بدار ابن لقمان ومغادرته إلى عكا، وهو تاريخ لا يتناسب مع ما حققه أهل المنصورة من بطولة خلال الحملة الفرنسية، وذلك خلال معركة المنصورة الشهيرة في 8 فبراير عام 1250م، والتي كان لها الفضل الأكبر هزيمة الملك لويس التاسع وفشل الحملة الصليبية السابعة.

وأضاف: «قمنا في عام 1998 بعمل دراسة عن معركة المنصورة، وعيد الدقهلية القومي، وطالبنا فيها بتغيير موعد عيد الدقهلية القومي ليكون في 8 فبراير، وليس 8 مايو، وفي عامي 2000 و2011 في عهد اللواء فخر الدين خالد، محافظ الدقهلية الأسبق، استجاب لتلك الدراسة، وقرر البدء في تعديل موعد العيد القومي للمحافظة إلى 8 فبراير، وبدأت المحافظة في الاحتفال بالعيد القومي في موعده الصحيح من كل عام».

وتابع أستاذ التاريخ الإسلامي: «في 8 فبراير 1250 خرج الشعب المصري عن بكرة أبيه لمؤازة الجيش، وتم هزيمة الصليبين في الحملة الصليبية السابعة، وتقهقروا إلى دمياط، ثم انهزموا تمامًا، وتم أسر لويس التاسع قائد الحملة، ولذلك تعد معركة المنصورة هي المعركة الفاصلة التي قلبت الموازين وهزمت الصليبين وتستحق أن تكون ذكراها السنوية عيدًا قوميًا للمحافظة، أما 8 مايو فيصلح أن يكون عيدًا لمحافظة دمياط، لأنه ذكرى رحيل لويس التاسع من دمياط إلى عكا».

وقال: «الكثير من الشعب المصري عامة والدقهلاوي خاصة لا يعلم مناسبة العيد القومي ولا يعرفوا تاريخ المحافظة، ولذلك قمنا بعمل موسوعة عن الدقهلية عبر العصور لبيان الأحداث والشخصيات الهامة التي مرت في تاريخ محافظة الدقهلية وواجب وسائل الإعلام هي التحدث عن تاريخ محافظة الدقهلية وغيرها من المحافظات في عيدها القومي لمحو جهالة الناس بالتاريخ».