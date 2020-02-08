شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» توضح حقيقة إلزام الأئمة بتسجيل خطبهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة الأوقاف أنه لا صحة على الإطلاق لما نشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من وجود مقترح بالأوقاف بشأن إلزام الأئمة بتسجيل خطبهم.

وشددت وزارة الأوقاف، في بيان، على «أنه لا يوجد أي توجيه أو مقترح على الإطلاق في هذا الشأن، وتعرب الوزارة عن كامل ثقتها في جميع أئمتها والتزامهم المهني والوطني وتتمنى لهم كل التوفيق».

وحذر البيان من الإدلاء بأي تصريحات غير تلك التي تصدر مكتوبة من الوزارة، أو تنشر على موقعها الرسمي، مؤكدة أنه حال ثبوت الإدلاء بأي تصريحات من شأنها إثارة اللغط بين الأئمة أو أي من العاملين بالوزارة فإنها ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة.