شكرا لقرائتكم خبر عن إمام الحرم النبوي يوجه الشكر لمصر على رعاية المسابقة العالمية للقرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الشيخ عبدالمحسن بن قاسم، إمام المسجد النبوى الشريف، الشكر لمصر ورئيسها عبدالفتاح السيسي على رعاية المسابقة العالمية الـ٢٧ للقرآن الكريم، والتي تعد تجديدا وتذكير بفضل كتاب الله تعالى.

وقال إمام الحرم النبوى، في كلمته خلال افتتاح المسابقة العالمية الـ27 للقرآن الكريم: "إن الله اختار خير الملائكة لإنزال كتابه إلى الأرض وهو الأمين جبريل، واختار صفوة البشر ليحمله وهو النبي المصطفى فقال «كتاب أنزلناه»، واختار أعز ما في الإنسان لحمله وهو الروح، واختار أشرف شهور العام وهو شهر رمضان، كما اختار خير ليالي العام لنزوله وهو ليلة القدر، واختار أشرف البقاع وهي مكة، وأشرف وأبلغ وأفصح اللغات وهي العربية، وأمر بأن نفرح به ونشكر الله عليه حين تلاوته فقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا".

وأطلقت وزارة الأوقاف مسابقتها الدولية الـ27 بجوائز إجمالى قيمتها مليون و200 ألف جنيه، بزيادة 180 ألف جنيه عن العام الماضى، وتخصيص فرعاً خاصًا لحفظة القرآن الكريم من قارة أفريقيا.