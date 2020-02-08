شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تشن حملات مفاجئة في 7 إدارات وتحرر 149 محضرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، عن تنظيم حملات على المخابز البلدية ومستودعات أسطوانات البوتاجاز والبدالين التمويين لضبط المنظومة، حفاظًا على الدعم المقدم للمواطن، وأسفرت الحملة عن تحرير 149 محضرًا بمخالفات متنوعة.

وكشف «سعد الله»، أن «إدارة تموين وسط» حررت 16 محضر متنوع لمخابز مخالفة؛ منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و8 عدم إعلان عن أسعار سلع غذائية و5 عدم حمل شهادات صحية و6 لمخابز سياحية دون ترخيص، وسحب عينات دقيق بلدى وقمح وردة من مطاحن لتحليلها بالمعامل المركزية لضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

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وفي «إدارة تموين العامرية» تحرر 14 محضر متنوع لمخابز مخالفة؛ منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و5 توقف مخابز بلدية، وحررت إدارة العجمي 23 محضرًا لمخابز بلدية؛ منها 5 انتاج خبز ناقص الوزن و10 لمخابز متوقفة عن العمل دون إذن التموين، و3 محاضر عدم إعلان عن اسعار سلع تموينية لبدالين، ومحضر شهادة صحية و3 عدم اعلان أسعار، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

وحررت إ«دارة غرب والجمرك» محضرين لمخبزين بلديين؛ أحدهما انتاج خبز ناقص الوزن ومحضر عدم توافر بيانات على سلع غذائية، ومحضرين لمخبزبن أفرنجى دون ترخيص ومحضرين عدم إعلان عن الأسعار، و7 عدم حمل شهادات صحية ومحضر استخدام مطبوعات في تغليف سلع غذائية.

وفي إ«دارة تموين شرق» حررت الحملة 15 محضرًا لمخابز بلدية؛ منها 11 إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، ومحضر عدم إخطار عن حركة المواد الغذائية ثلاجة، و3 محاضر أحوال، تنفيذا لقرار النيابة، وحررت إدارة تموين برج العرب محضرين لمخبزين بلديين؛ أحدهما إنتاج خبز ناقص الوزن وضبط 4 مخابز سياحية دون ترخيص و10 عدم إعلان أسعار، و8 عدم حمل شهادات صحية.

وفي «إدارة تموين المنتزه» حررت الحملة 17 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن و13 عدم حمل شهادات صحية و7 عدم إعلان عن الأسعار، و3 لمخابز سياحية دون ترخيص، ومحضر عدم استلام بنزين 80 لمحطة وقود ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد.