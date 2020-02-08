وزير النقل يستقل «لانش» لتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور ديروط الحر بأسيوط (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقل الفريق كامل الوزير وزير النقل، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، لانش نهري لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع محور ديروط الحر على النيل على الناحيتين الشرقية والغربية بطول 15 كم، وبتكلفة إجمالية بلغت مليار و700 مليون جنيه، في مرحلته الأولى.

يربط المحور بين الطرق الصحراوي الشرقي والصحراوي الغربي والزراعي، وبلغت نسبة التنفيذ للمشروع 31 %، والذى سيتم الانتهاء منه في 30 يونيو 2020، ذلك استكمالا لخطة الدولة ووزارة النقل لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر ضمن 7 محاور يجرى تنفيذها عن طريق الهيئة العامة للطرق والكباري.

وبدأ وزير النقل ومحافظ أسيوط زيارتهما بتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بالمشروع بمنطقة الحوطا، كما تفقدا أعمال انشاء الجسور الترابية وإنشاء الأعمدة، كما استمع الوزير ومرافقوه إلى شرح من المهندسين المشرفين على المشروع لمراحل التنفيذ التي تمت حتى الآن.

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وشدد وزير النقل على سرعة نهو الأعمال والسير في العمل في مختلف المواقع بالتوازى والتنسيق بين كافة الجهات والشركات المنفذة للانتهاء منها في توقيتاتها المحددة مع مراعاة المواصفات الفنية للتنفيذ، مؤكدا على ترتيب العمل وربط اعمال الجزء الشرقى بالجزء الغربى وسرعة انجاز اعمال طريق المندرة وذلك بالتوازى مع كافة الاعمال والانشاءات والبرابخ مع سرعة نهو الاعمال الصناعية.

وأكد على اهتمام القيادة السياسية بتنمية الصعيد واستكمال تنفيذ محاور التنمية بالصعيد لربط مختلف محافظات الجمهورية وتسهيل الانتقال بين الشرق والغرب وخلق مناطق صناعية وعمرانية جديدة وتوفير فرص عمل للشباب وفقا لرؤية مصر 2030.

وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل للمشروع وتذليل كافة العقبات لسرعة نهو الاعمال في توقيتاتها، لافتا إلى ان مشروع محور ديروط العلوى على النيل يعتبر من المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً وخاصة المتعلقة بالطرق والكباري لأنها أحد ركائز التنمية المستدامة وتساهم في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية.

وفى نهاية الزيارة ترأس وزير النقل ومحافظ أسيوط اجتماع عرض الموقف التنفيذى للمشروع بحضور مسؤولي الهيئة العامة للطرق والكبارى والشركة المنفذة للمشروع واستمع إلى شرح لنسب التنفيذ في أعمال الكبارى والطرق.

وزير النقل يستقل لانش لتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور ديروط الحر بأسيوط

وزير النقل يستقل لانش لتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور ديروط الحر بأسيوط

وزير النقل يستقل لانش لتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور ديروط الحر بأسيوط