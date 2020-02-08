شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: واجبنا الاجتهاد في فهم صحيح النص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وعدد من القيادات الدينية، السبت، فعاليات المسابقة العالمية الـ27 للقرآن الكريم في نسخة تحمل اسم الشيخ «عبدالباسط محمد عبدالصمد»، بمشاركة أسرته يتقدمهم لواء متقاعد طارق عبدالباسط، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن يتم تكريم الفائزين في المسابقة من قبل رئيس الجمهورية في احتفال ليلة القدر، وتتضمن الفعاليات جولات سياحية للمتسابقين، ومشاركة 84 متسابقا بمشاركة 62 دولة منهم 28 دولة، و30 متسابقا من أفريقيا، و11 متسابق من روسيا الاتحادية، و10 محكمين منهم 6 محكمين أجانب من بينهم الشيخ عبدالمحسن بن محمد بن عبدالرحمن القاسمي، إمام الحرم النبوي الشريف.

واستهلت وزارة الأوقاف، المسابقة الدولية للقرآن الكريم السابعة والعشرين بتلاوة القارئ لواء طارق عبدالباسط عبدالصمد، نجل عملاق التلاوة عبدالباسط عبدالصمد.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ورئيس المسابقة، إن مصر أنفقت 3 مليارات جنيه على المساجد وتراعى المنهج الراسخ حول كتاب الله، ولا يمكن لها إلا أن تقدم كل ما يخدم كتاب الله.

وأضاف أن واجبنا هو الاجتهاد في فهم صحيح النص الذي تتجلى عظمته في تجدد عطائه لكل جيل بقدر عطائهم له، فهو أصدق الحديث وأعذبه، وأحسن القصص وأجمله، لا تنقضي عجائبه ولا ينفد عطاؤه، لم تلبث الجن إذ سمعته أن قالوا: “إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا”.

وقال الوزير: نؤكد أن بلدًا تصدح مآذنه بالحق ليل نهار، وينفق ما يزيد على ثلاثة مليارات جنيه على عمارة بيوت الله، وتهب مؤسساته لخدمة كتاب الله، ويؤكد رئيسه أنه لا مساس بثوابت الدين ومقدساته، لبلدٌ عظيم لا يمكن لأحد أن يزايد على ثوابته الدينية، على أننا في حاجة أشد إلى الفهم الصحيح لهذه الثوابت من خلال: فهم النص وفهم الواقع وإعمال العقل في إنزال الحكم الناشئ عن فهم صحيح النص على مناطه من الواقع في ضوء مستجدات العصر وظروف وعادات أهله، حيث يؤكد جمهور العلماء الثقات أن من أفتى الناس بمجرد المنقول من الكتب دون معرفة عاداتهم وأعرافهم وأحوال زمانهم فقد ضل وأضل.

وشدد الوزير على أنه ينبغى علينا أن نحذر من أناس حرفوا الكلم عمدًا أو جهلاً عن مواضعه، فضلوا وأضلوا، يقتلون باسم الإسلام، وتحت راية القرآن، إفكًا وافتراءً على الله ورسوله، وإنه لشرف لنا أن نكون في خدمة القرآن وأهل القرآن.

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فيما أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن حفظة القرآن الكريم مشاعل النور للبشرية، وان مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يرعي هذه المسابقة، يعتني بالقرآن وأهله، وأن مصر بذلت جهودا كبيرة لخدمة القرآن الكريم، وعنايته وذلك على مستويات الإسناد والحفظ والشرح واستخراج المعاني.

وقال مفتى الجمهورية: أن «مصر لها باع كبير عبر الأزهر الشريف في فهم القرآن الكريم بشكل نعيش من خلاله في اطمئنان، وان الأزهر كان سدًا منيعا ضد أفكار المتطرفين التي أرقت العالم أجمع والذين حاولوا نسب أفكارهم للدين ظلما».

من جانبه وجه الشيخ عبدالمحسن بن قاسم، إمام المسجد الحرام بالمملكة العربية السعودية، الشكر لمصر ورئيسها عبدالفتاح السيسي على رعاية المسابقة العالمية الـ٢٧ للقرآن الكريم، والتي تعد تجديدا وتذكير بفضل كتاب الله تعالى.

وقال إمام الحرم: إن الله اختار خير الملائكة لإنزال كتابه إلى الأرض وهو الأمين جبريل، واختار صفوة البشر ليحمله وهو النبي المصطفى فقال «كتاب أنزلناه مباركا»، واختار أعز ما في الإنسان لحمله وهو الروح، واختار أشرف شهور العام وهو شهر رمضان، كما اختار خير ليالي العام لنزوله وهو ليلة القدر، واختار أشرف البقاع وهي مكة، وأشرف وأبلغ وأفصح اللغات وهي العربية، وأمر بأن نفرح به ونشكر الله عليه حين تلاوته فقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا«.

من جانبه، قدم الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، التحية والتقدير لكافة الحضور في مسابقة الأوقاف الدولية لحفظ القرآن الكريم، قائلا: «كل من انشغلوا بالعلم النافع خلدت أسمائهم بعد موتهم.. والقرآن الكريم علامة مضيئة في تاريخ الإسلام والمسلمين».

فيما أكد السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، ونقيب الأشراف، أن مصر بلد الأمن والأمان وخدمة القرآن الكريم، موجها الدعوة باسمه وباسم مجلس النواب لضيوف ومحكمى ومتسابقى المسابقة الدولية للقران الكريم السابعة والعشرين للحضور مجلس النواب لتكريمهم، حيث يكرمهم الرئيس ليلة القدر.

وقررت وزارة الأوقاف، إطلاق اسم المرحوم الشيخ عبدالباسط عبدالصمد (رحمه الله) على المسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم.

وبدأ دور الانعقاد الـ27 للمسابقة الدولية للقرآن الكريم في نسخة تحمل اسم الشيخ عبدالباسط محمد عبدالصمد، بمشاركة أسرته يتقدمهم لواء متقاعد طارق عبدالباسط، وتحت رعاية رئيس الجمهورية، ويجرى تكريم المتسابقين من قبل رئيس الجمهورية في ليلة القدر، وتتضمن الفعاليات جولات سياحية للمتسابقين، ومشاركة 84 متسابقا بمشاركة 62 دولة منهم 28 دولة، و30 متسابقا من أفريقيا، و11 متسابق من روسيا الاتحادية، و10 محكمين منهم 6 محكمين أجانب.

افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم

افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم

افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم

افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم

افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم

افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم

افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم

افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم

افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم

افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم

افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم

افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم

افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم

افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم

افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم