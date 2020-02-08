شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات القومية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الهيئة الوطنية للصحافة فتح باب الترشح غدًا «الاحد» في إجراء انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية في مختلف المؤسسات الصحفية القومية، ويستمر قبول طلبات المرشحين حتى الخميس ١٣ فبراير الجاري.

وأقرّت الهيئة إجراءات الانتخابات من خلال تشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، برئاسة المستشار عادل بريك، عضو الهيئة، نائب أول رئيس مجلس الدولة، ومخاطبة المؤسسات الصحفية القومية لموافاتها ببيانات شاملة للعاملين بها، تمهيدًا لمراجعتها وتدقيقها، لإعداد قوائم بأسماء الناخبين كل حسب صفته، علاوة على مخاطبة المؤسسات لتجهيز المقار الانتخابية بها وفقًا للشروط التي يتم وضعها، والتأكد من جاهزيتها لهذا الغرض من خلال نخبّة بها.

Advertisements

وحددت الوطنية للصحافة، عدة شروط للترشح على النحو التالى (أن يكون من بين الصحفيين أو الإداريين أو العمال بالمؤسسة ويثبت ذلك بشهادة من المؤسسة، وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن 5 سنوات في المؤسسة بالنسبة للجمعية العمومية، و10 سنوات بالنسبة لمجلس الإدارة من تاريخ التعيين، وأن يقدم بيانًا بالسيرة الذاتية موضحًا بها المؤهل والخبرات والصفة، وإقرارا بالتزامه بأحكام القوانين المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية واللوائح المعتمدة، وإقرار أي حالة تعارض مصالح وفق الإجراءات المقررة في القانون.

وأكدت الهيئة الوطنية للصحافة أن الفقرة (4) من المادة 35 من قانون رقم 179 لسنة 2018 تنص على: يشترط في العضو المنتخب بالجمعيات العمومية أن يكون قد أمضى خمس سنوات عمل متصلة بالمؤسسة الصحفية، والفقرة (3) مادة (39) من نفس القانون تنص على: يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مضى سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين في المؤسسة.

وتشمل الشروط أيضًا إقرار عدم وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب المؤسسة، وأن يرفق بطلب الترشيح صورة من كارنيه نقابة الصحفيين السارى بالنسبة للصحفيين، ويسلم للمرشح إيصال يفيد استلام لجنة الانتخابات للأوراق المبينة سابقًا، محددًا به ساعة وتاريخ تقديمها، ويعتبر العمال كل من يقوم بأعمال يدوية، كما يعتبر إداريًا كل من يقوم بأعمال إدارية أو كتابية ولم تثبت له صفة الصحفى أو العامل، وتثبت صفة المرشح أو الناخب بحسب الكشوف التي تحررها المؤسسة المعنية، ويعتد في ثبوت الصفة بالوضع القائم يوم صدور هذا القرار، ولا يعتد بأى تغيير لاحق حتى يوم الانتخابات.

ويتم إعداد القوائم النهائية بأسماء المرشحين وموافاة المؤسسات بها لتعليقها في أماكن واضحة بالمؤسسة، وتتولى الهيئة الوطنية للصحافة إعداد بطاقات الانتخابات والتأكد من صحتها ومراجعتها وطبعها بألوان مختلفة، إذ يتم طبع بطاقات انتخاب «صحفيين – إداريين – عمال بألوان مختلفة» وتقسيمها، حسب أعداد العاملين في كل مؤسسة وتجهيز الملفات وتسليمها لرؤساء اللجان الفرعية، إلى جانب تحديد جدول زمنى لإجراء الانتخابات في المؤسسات الصحفية القومية، وموافاة المؤسسات بنتيجة الانتخابات رسميًا، والسماح بفتح باب الطعون لتفحصها اللجنة العليا، تمهيدًا لاعتماد النتيجة بشكل نهائى، ومن المتوقع أن تستغرق هذه الإجراءات 4 أسابيع.