شكرا لقرائتكم خبر عن هل ظهرت إجراءات مواجهة «كورونا» في أول أيام الفصل الدراسي الثاني بـ 12 محافظة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظمت الدراسة في مدارس 12 محافظة، اليوم، السبت، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وتوعية مكثفة من خطورة «فيروس كورونا».

في البحيرة، انتظمت الدراسة بمدارس المحافظة التي تعمل بنظام الفترتين على مستوى 18 إدارة تعليمية بالمحافظة، وقال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل

وزارة التربية والتعليم، إن غرفة العمليات المركزية بالمديرية والغرف التابعة لها في الإدارات التعليمية لم تتلق أي شكاوى.

وأضاف أن الدراسة بدأت اليوم في 621 مدرسة تعمل بنظام الفترتين، بينما تبدأ غدًا الأحد في 3 آلاف و279 مدرسة أخرى تعمل بنظام الفصل الواحد.

وفي شمال سيناء، انتظمت الدراسة في مدارس الفترتين وعددها 153 مدرسة، مقيد بها 10 آلاف و911 طالب وطالبة من التعليم العام والفني.

وقال المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، إن الدراسة انتظمت في جميع مدارس مركزي الحسنة ونخل، بجانب 8 مدارس في مدينة العريش و6 مدارس في

مدينة بئر العبدومدرستين في بئر العبدمن المدارس التي تعمل بنظام الفترتين.

وأضاف المحافظ أن الدراسة ستنتظم غدًا الأحد في جميع مدارس المحافظة والبالغ عددها 532 مدرسة مقيد بها عدد 96 ألف 264 طالبًا وطالبة، ويعمل بها نحو 9 آلاف معلم ومعلمة في مختلف التخصصات والمواد الدراسية على مستوي المحافظة.

Advertisements

من جانبه، أعلن عطية عبدالعزيز حسانين، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية الستة، لمتابعة سير العملية التعليمية، بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة.

وأكد الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة على رفع درجة الاستعداد وتفعيل خطة وزارة الصحة للوقاية من الامراض المعدية وخصوصا امراض الشتاء

وكخطوة احترازية ضد فيروس كورونا المستجد في اطار بروتوكول التعاون المشترك بين كل من مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم، وشدد شوكة على تفعيل اجراءات وزارة التربية والتعليم في التعامل مع حالات الامراض المعدية داخل المنشات التعليمية، بتشكيل فريق التحكم والسيطرة من داخل المنشأة

وفي كفرالشيخ، انتظمت الدراسة في 225 مدرسة، منها 16 مدرسة تعليم فنى، ومدرستان للتعليم الثانوى العام، و131 مدرسة تعليم ابتدائى، و76 مدرسة إعدادية، فيما ستفتح جميع المدارس أبوابها لاستقبال الطلاب غدًا، الأحد.

وتفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، عدداً من المدارس، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، منها المدرسة الثانوية الصناعية للبنات التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وشددت توعية الطلاب بطرق الوقاية من اٌصابة بالبرد والأمراض المعدية بالتعاون مع مسؤولي مديرية الصحة بالمحافظة، خاصة ان هناك دليل صادر من وزارة الصحة للإجراءات الوقائية لجميع الأمراض المعدية تم تفعيله على موقع المديرية.

وفي سوهاج، شدد المحافظ اللواء طارق الفقى، أهمية تفعيل لجان المتابعة التي تم تشكيلها بمديرية التربية والتعليم للمرور على المدارس، ومتابعة سير العملية التعليمية بمختلف مدارس المحافظة، للتأكد من إنضباط العملية التعليمية مع بداية الفصل الداراسى الثانى، ومتابعة موقف الكتب الدراسية والتاكد من وصول جميع الكتب وتوزيعها على الطلاب، إلى جانب متابعة الإجراءات التوعوية والوقائية لحماية الطلاب والتلاميذ من الأمراض الفيروسية المعدية، وبخاصة أعمال التوعية والوقاية من فيروس «كورونا».

وقال المحافظ، إن الدراسة اتظمت اليوم جزئيا في المدارس التي تعمل بنظام الفترتين فقط، وعددها 501 مدرسة موزعة على مستوى 11 إدارة تعليمية بالمحافظة، لافتا إلى أن إجمالى عدد المدارس على مستوى المحافظة يبلغ2743 مدرسة لمختلف المراحل التعليمية، بها مليون و45 ألف طالب وطالبة، منوها بأنه شدد على تسليم كتب نصف العام الدراسى الثانى لجميع الطلاب، والتأكد من عدم وجود نقص في الكتب، كما وجه بتكثيف الخدمات الأمنية في محيط المدارس وبخاصة مدارس الطالبات.

وفي المنيا، أعلن محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم، انتظام الدراسة بالمدارس الخاصة بجميع مراكز المحافظة مؤكدا استعدادا 3168 مدرسة عامة لاستقبال مليون و373 الف و605 طالب وطالبة، اليوم الاحد .

وقال «عزب» في تصريحات صحفية، إن المدارس انهت استعداداتها للفصل الدراسي الثاني من خلال النظافة العامة، وعقد دورة تدريبية لعدد 1831 أخصائي من مسؤولي التربية البيئية والسكانية والصحية بالمديرية، بالتعاون مع مديريتي الصحة والتربية والتعليم، بهدف الوقاية من الأمراض المعدية وفيروس كورونا المستجد والعمل على نشر الوعي الصحي وشرح الإجراءات الوقائية.