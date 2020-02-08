شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي للمحاسبات» يكشف تفاصيل إهدار 20 مليون جنيه بـ«جمعية الصحابة» (مستند) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة سوهاج، تقريرا للجهاز المركزي للمحاسبات يكشف فيه إهدار 20 مليون جنيه من أموال جمعية مسجد الصحابة بمدينة سوهاج، إلى نيابة شمال سوهاج الكلية للتحقيق في كافة المخالفات والتجاوزات التي وردت في التقرير .

وقال محمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بسوهاج، أن الجهاز المركزي للمحاسبات كشف في تقريره، قيام رئيس مجلس إدارة جمعية مسجد الصحابة المعين بقرار محافظ سوهاج رقم 350 لسنة 2015 بصفته ومعه آخرين، باستغلال النفوذ في الحصول على امتيازات مالية وأخري من خلال اتخاذ قرارات إدارية فردية ترتب عليها الإهدار الشديد لأموال الجمعية والمدارس التابعة لها، وقد بلغ ما أمكن حصره من آثار مالية واجبة التحصيل 20 مليون جنيه، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للجمعية، وقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته والمعدل بالقانون رقم 182 لسنة 2018 .

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وتبين من تقرير الجهاز، الذي حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، أنه لدي فحص أعمال الجمعية في ديسمبر الماضي، تبين قيام رئيس مجلس الإدارة المعين بتمرير عملية تطوير مستشفي الصفا التخصصي التابعة للجمعية، وكذا الصيدلية أسفل المستشفي، دون موافقة صريحة من مجلس الإدارة، وذلك بإحداث تعديلات جوهرية بهما يترتب عليها فسخ العقود الأمر الذي ترتب عليه إهدار جانب من إيرادات المستشفي بلغ نحو مليون و426 الف جنيه، وتبين قيام رئيس مجلس الإدارة المعين بالتعاقد المباشر مع أحد موظفي الجمعية والمحظور التعامل معه إعمالا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الساري العمل به وقت التعاقد، لتوريد الزِّي المدرسي والزي الرياضي وزي العمال خلال الفترة من 2016 حتي 2019، بإجمالي مليون و200 الف جنيه، والترسية عليه بالتوريد رغم علمه التام بمخالفة ذلك لأحكام القانون، وعدم استبعاده من العروض المقدمة في هذا الشأن، وشراء ما يقرب قيمته من 547 ألف جنيه من ذات الشركة تحت اسم شخص آخر، وقيام الموظف المشار إليه باستلام أصول أوامر التوريد الخاصة بهذا الزِّي .

تقرير بإهدار 20 مليون جنيه من أموال جمعية مسجد الصحابة

وكشف التقرير، عدم قيام رئيس مجلس الإدارة المعين بالاستىناف على الحكم الصادر من محكمة سوهاج الابتدائية لفسخ عقد الجهة الخاص بقطعة الأرض الموهوبة من أحد المواطنين بمركز البلينا لصالح الجمعية، لإنشاء مجمع إسلامي عليها، رغم عدم استلام الجمعية لها وعدم إخلالها بشرط الهبة والتى تقدر قيمتها بنحو 15 مليون جنيه، الأمر الذي ترتب عليه إهدار أموال الجمعية وعدم تنفيذ المشروع، مما يشير إلى وجود شبهة التواطؤ مع ورثة الواهب وغيرها من المخالفات.

تقرير بإهدار 20 مليون جنيه من أموال جمعية مسجد الصحابة

كما تبين للجهاز قيام رئيس مجلس الإدارة، بالتعاقد مع أحد الموزعين للكتب الدراسية الإضافية (اللغة الانجليزية) عن العام الدراسي 2019 / 2020، وإلزام أولياء الأمور بشراء تلك الكتب، والتي تبين توافرها بالسوق المحلي دون أي حظر، وتم تقدير الفارق بين القيمة لهذه الكتب والقيمة المفروضة على أولياء الأمور بنحو مليون و140 الف جنيه.

وأوصي الجهاز في تقريره، باتخاذ اللازم نحو تحديد المسئولية في كل ما سبق، وإحالة مجلس الإدارة المعين بالجمعية إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، فيما يتعلق بكافة المخالفات والتجاوزات المشار إليها، واتخاذ اللازم نحو إبعاد مجلس الإدارة عن كافة الأعمال المنوطة بهم بموجب قرار محافظ سوهاج رقم 350 في السابع من أبريل سنة 2015.. كما أوصي بتشكيل لجنة عاجلة لحصر كافة المخالفات والتجاوزات القانونية والمالية التي قام بها هذا المجلس طيلة الفترة من بداية تعيينه وحتي تاريخه، ومطالبته برد كافة المبالغ التي قام بالحصول عليها دون وجه حق بالمخالفة للقوانين، وتعيين مجلس إدارة بصفة عاجلة يعهد إليه القيام بمباشرة أعمال إدارة شؤون الجمعية والمدارس التابعة لها، مع وضع إطار محدد للتكليفات المنوطة به في ضوء أحكام القانون، ومراجعة كافة الأعمال والانشطة التي قام بها المجلس منذ تاريخ تعيينه بطريقة فردية، ووضع الضوابط القانونية لتنفيذ تلك الأنشطة، ووقف كافة المشروعات التي تدار بطريقة شخصية دون الاستناد إلى موافقات جهات الاختصاص الفنية بشكل عاجل