شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: لجان لمتابعة الأوكازيون الشتوى.. ومحاضر للمتلاعبين فى التخفيضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية لجانًا، لمتابعة وتكثيف الرقابة على المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون الشتوى، للتأكد من حقيقة العروض وأن يتم تحرير محاضر لأى شخص يثبت تلاعبه فى الإعلان عن عروض وتخفيضات فى الأسعار على غير الحقيقة .

فيما تواصل مديريات التموين فى مختلف المحافظات تلقى طلبات المحلات التجارية للحصول على التصاريح والمشاركة فى الأوكازيون الشتوى، حيث وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأجهزة الرقابية بالوزارة، وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقتها للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التى تقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية، وأن يتم تحرير محاضر للمخالفين.

وكانت الوزارة قد أكدت أن المحلات المشاركة تقدم تخفيضات فى أسعار السلع على الملابس والمنتجات، مطالبًا المواطنين بضرورة التأكد من السعر قبل وبعد العروض، وفى حالة التلاعب يتم إبلاغ الوزارة من خلال المديريات فى كافة المحافظات وأن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بتشديد الرقابة على الأسواق والعمل على نجاح موسم الأوكازيون الشتوى من خلال تيسير كافة الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية، كما أن الوزارة تقوم أيضًا بعمل التوعية اللازمة للمواطنين للاستفادة من عروض الأوكازيون .

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون فإن المحالات التى تشارك فى الأوكازيون الشتوى، لهم الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتصل نسبة التخفيضات لبعض المنتجات إلى ما يقرب من 50%، وأن ذلك سيكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوى.