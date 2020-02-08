شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بأكرا يبحث مع وزيرة الثقافة الغانية سبل تعزيز التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السفير عماد حنا، سفير مصر في أكرا، اجتماعاً مع السيدة "باربارا أوتينج" وزيرة السياحة والثقافة والفنون الغانية، حيثُ بحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاعيّ الثقافة والفنون بين مصر وغانا باعتبارهما جسراً للتواصل وسبيلاً لتحقيق السلام والتعايش بين الشعوب.

وذكر حنا أن السفارة بصدد تنظيم سلسلةً من الفعاليات الثقافية في أكرا اعتباراً من شهر أبريل القادم للتعريف بالفنون المصرية وإطلاع الأجيال الغانية الشابة على الثقافة المصرية المُتنوعة، وذلك للمُساهمة في الترويج للسياحة المصرية تزامناً مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير بنهاية عام 2020.

وأوضحَ حنا أن العروض الفنية في أكرا لن تكتفي بمخاطبة الرسميين والنُخبة المُثقفة في غانا، بل ستمتد لتشمل طلبة المدارس والجامعات في فعاليات تمتزج فيها الفنون المصرية مع الفنون الشعبية الغانية.

من جانبها، أعربت وزيرة الثقافة الغانية عن تحمسها للفكرة وثقتها في نجاحها انطلاقاً مما يكنه الشعب الغاني من شغفٍ بمصر وحضارتها العريقة.

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وأكدت في هذا السياق استعداد وزارة الثقافة الغانية للتعاون مع السفارة في هذا الإطار وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لها.

كانت وزيرة السياحة والثقافة الغانية قد شاركت ضمن وفد بلادها الرسمي في حضور حفـل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، والتي استضافتها مصر مُستهل الصيف الماضي، حيثُ أعربت الوزيرة عن إعجابها الشديد بالعرض الفني الذي قُدِمَ خلالها، واصفةً مصر بمهد الحضارات وتلاقي الفنون ومركز الفكر والإبداع.