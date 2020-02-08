اعترافات المتهم بقتل عشيقته: خنقتها ورميت جثتها عارية في الصحراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم السبت، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه؛ لاتهامه بقتل عشيقته أثناء إقامة علاقة معها داخل سيارة بمنطقة أكتوبر.

وأعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة، قائلا:" إنه تعرف على عشيقته منذ 3 أشهر، وكانت تردد عليه لإقامة علاقة معه، في شقته بمنطقة 6 أكتوبر".

وكشف المتهم عن تفاصيل الجريمة التي استغرقت قرابة 30 دقيقة، أثناء تمثيلها وسط حراسة أمنية مشددة، أنه يوم الواقعة تقابل مع المجني عليها، واصطحبها داخل سيارته إلى منطقة صحراوية، وأقام معها علاقة جنسية داخل السيارة، وأثناء ذلك أمسك المتهم بهاتفه المحمول فظنت المجني عليها أنه يصورها لفضحها وتهديدها بتلك الفيديوهات، ما دفعها لصفعه على وجه، فكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، واستولى على هاتفها المحمول، وملابسها، وترك جثتها عارية في الصحراء.

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جاء في تحريات وتحقيقات المباحث، التي جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، والرائد إسلام سمير، رئيس مباحث ثان أكتوبر، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من أهالي وراود الطريق بمدينة 6 أكتوبر دائرة قسم ثان أكتوبر، بالعثور على جثة سيدة مجهولة ترتدي ملابس داخلية ولا توجد بها إصابات ظاهرية.

وعلى الفور، جرى تشكيل فريق بحث وتحر، لكشف غموض الواقعة، وبدأت القوات في فحص بلاغات التغيب، وبعد مرور عدة ساعات توصلت القوات إلى أن الجثة لسيدة أربعينية مقيمة في إمبابة، متغيبة عن منزلها منذ 4 أيام.

بدأت القوات تحت قيادة اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، بفحص علاقتها واتصالاتها، وتبين أنها متعددة العلاقات وأنها على علاقة بسائق، 30 سنة، من الفيوم ومقيم بأكتوبر، وجرى تحديد هويته واستئذان النيابة العامة، وألقي القبض عليه.

وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وناظرت الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.