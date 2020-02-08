حُكم جديد بحبس الهارب محمد علي 3 سنوات بتهمة التهرب الضريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنح التهرب الضريبي، اليوم السبت، المقاول الهارب محمد علي بالسجن 3 سنوات وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة 5 آلاف جنيه، وإلزامه برد مبلغ 711 ألفا و480 جنيهًا، وسداد مثل الضريبة المستحقة.

وكشفت القضية رقم 166 لسنة 2019 ضرائب مبيعات، عن قيام المتهم "محمد علي علي" بالتهرب من دفع الضرائب على المبيعات، المستحقة عليه، والبالغة 711 ألفا و480 جنيهًا، فقررت هيئة الضرائب العامة إحالة الدعوى الجنائية ضد المتهم لمحكمة التهرب الضريبي.‎