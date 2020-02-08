طعنه بـ"سكين".. ضبط عامل متهم بقتل مدير شركة خطوط جوية بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل متهم بقتل مدير بشركة خطوط جوية داخل شقته بالتجمع الأول.

كان المقدم تامر عبد الشافي، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة "مدير بإحدى شركات الخطوط الجوية" مُبلغ باختفائه منذ عدة أيام في شقة بالتجمع الأول مصاب بعدة طعنات وسرقة ما بداخل الشقة من محتويات.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم العميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، لكشف غموض الواقعة، توصل إلى مرتكبها عامل زراعي سابق بالحدائق المحيطة بسكن الضحية.

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وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرواد إبراهيم منصور وأحمد عويس ومحمد حلمي وأحمد شحاتة وعبد المنعم صادق ضباط مباحث القسم، من ضبطه.

اعترف المتهم أمام العقيد سمير مجدي، مفتش المباحث، بسابقة ارتباطه بالمجني عليه بعلاقة صداقة وسابقة استضافته له، وارتكابه واقعة القتل بقصد سرقته، بعد أن تعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" تحصل عليه من داخل مطبخ الشقة أودت بحياته على الفور، وتنظيفه السكين المستخدم في الواقعة وإعادته مرة أخرى داخل المطبخ، واستيلائه على المسروقات، والاستعانة بخمسة أشخاص آخرين لنقل المسروقات من الشقة دون علمهم بحقيقة الواقعة.

وتم ضبطهم وبحوزة أحدهم السيارة المستخدمة في نقل المسروقات، وأنكروا علمهم بحقيقة الواقعة، كما تم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها بمسكن المتهم.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، إلى النيابة العامة.