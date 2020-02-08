ضبط عاطل لسرقته سيارتين بحدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطل، لاتهامه بسرقة سيارتين بمنطقة حدائق القبة.

أثناء مرور المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، والرواد أحمد المغازي وأحمد شاكر وأحمد حشاد، ضباط مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة بدائرة القسم تمكنوا من ضبط "ج. ا" عاطل حال شروعه في سرقة السیارة رقم (ل ص ق 512)، ماركة رینو لوجن ملك "و م"، 43 سنة، مدیر مبیعات بإسلوب المفتاح المصطنع.

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وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة باستدعاء المجني علیه تعرف على السیارة واتھمه بالشروع في سرقتھا.

وبتطویر مناقشته للربط بینه وبین القضایا المجھولة، اعترف بأنه وراء ارتكاب واقعة سرقة السیارة رقم (ق د ج 6384)، ماركة رمسیس ملك "ز. ع "، 64 سنة، سائق م بذات الأسلوب والمحرر بشأنھا المحضر رقم 771 لسنة 2020م جنح القسم، والمعثور علیھا بمعرفة مالكھا بمنطقة مسطرد / قلیوبیة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والعميد محمد سمير، مأمور قسم حدائق القبة، والنقيب حسام فؤاد، رئيس العمليات، إلى النيابة العامة.