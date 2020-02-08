ضبط صاحب مطبعة لاتهامه بتزويره كارنيهات الصحفيين والعاملين بالتليفزيون بالموسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على صاحب مطبعة، لاتهامه بتزويره كارنيهات الصحفيين والعاملين بالتليفزيون بمنطقة الموسكي.
وردت معلومات للمقدم أحمد قدري، رئيس مباحث قسم شرطة الموسكي، مفادھا قیام "ع.ك" 43 سنة، صاحب مطبعة بمزاولة نشاط غیر مشروع في مجال تزویر الكارنیھات المنسوب صدورھا لجھات حكومیة مختلفة داخل المطبعة ملكه، وترویجھا على عملائه مقابل مبالغ مالیة.
وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم العميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الغرب، للقبض على المتهم.
وبإجراء التحریات تبین صحة ما ورد من معلومات تم استهدافه بمأمورية وتمكن الرائدان محمد يحيى، وعلي زينهم، معاونا المباحث، من ضبطه وبصحبته "ع. ا"، 65 سنة، بالمعاش حال تواجدهما داخل المطبعة.
وعثر بداخلھا على جھاز كمبیوتر بمشتملاته، و27 كارنیها منسوبا صدورھا (للنقابة العامة للصحفيین، واللجان النقابیة للعاملين بالإذاعة والتليفزيون "وجمیعھا مزورة ، طابعة خاصة بطباعة الكارنیھات، سخان، ماكینة قص كارنیھا، كمیة من الأوراق المستخدمة فى اصطناع الكارنیھات.
وبمواجهة المتھم الأول بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بقیامه باصطناع وتزویر الكارنیھات المضبوطة بحوزته داخل المطبعة ملكه لصالح المتھم الثاني بقصد ترویجھا على عملائھما مقابل مبالغ مالیة، بمواجھة المتھم الثاني بما جاء بأقوال الأول أیدھا.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والعقيد أحمد البارودي، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.
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