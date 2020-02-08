ضبط مسجل خطر ونجله كونا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات في البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على أفراد تشكيل عصابي لسرقة السيارات بمنطقة البساتين.

وردت معلومات للعميد حازم النجار، مأمور قسم شرطة البساتين، مفادها أن كلا من "ح. س. ا" 60 سنة مسجل خطر تحت رقم 17026 فئة "ج"، سرقات عامة والسابق اتهامه في عدد 17 قضية، و"ن. ح. س" 16 سنة عاطل، " نجل الأول "، يكونان فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بإسلوب "المفتاح المصطنع"، وكذا ارتكاب وقائع السرقات من داخل السيارات بإسلوب " كسر الزجاج ".

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، للقبض على المتهمين.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد وائل الشموتي، مفتش المباحث، تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، تمكن الرائد أحمد مصلح والنقيب وليد سليم معاونا مباحث البساتين، من ضبطهما حال تواجدهما بمنطقة المعراج المعادي الجديدة دائرة القسم مستقلان السيارة ماركة سوبارو كحلي اللون موديل 2012م والمثبت عليها لوحات معدنية تحمل أرقام ر أ 7829 " قيادة الأول ـ ولا يحمل ثمة تراخيص"، وبحوزة المتهم الأول كارنية صادر من وزارة الداخلية وبالكشف الفني على اللوحات المثبتة على السيارة تبين أنها خاصة بسيارة أخرى، ملك المدعوة" ن. ل" 48 سنة ومقيمة الدقي/ جيزة، والمبلغ بفقدها.

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وبمواجهتهما أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام، بالمعلومات والتحريات أيداها، وأقرا بأن السيارة المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وقيامهما بسرقة اللوحات المعدنية المضبوطة بقصد تثبيتها على السيارة لعدم الاستدلال عليهما، وأضاف الأول بسرقة الكارنية المضبوط بحوزته من داخل سيارة، وقيامه بتثبيت صورته الشخصية عليه بقصد انتحال صفة رجل شرطة لتسهيل مروره من الأكمنة.

وبتطوير مناقشتهما اعترفا بارتكاب حادث سرقة سيارة أخرى بإسلوب " المفتاح المصطنع "، وكذا ارتكاب 5 حوادث سرقة من داخل سيارات بإسلوب " كسر الزجاج ".

وتم بإرشادهما ضبط السيارة بمكان إخفائها، كما تم بإرشادهما ضبط كافة أجهزة اللاب توب المستولى عليها لدى عمليهما "سيئ النية"، و"ب. ي. م" 19 سنة صاحب محل لصيانة أجهزة الكمبيوتر بمنطقة كعابيش الهرم / جيزة ومقيم بولاق الدكرور / جيزة، كما تم بإرشادهما بمسكنهما ضبط مبلغ مالي 14.800 جنيه من متحصلات وقائع السرقة، وأضافا بإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء عاطف خضر، مدير قطاع الجنوب، والنقيب محمد حسن، رئيس التحقيقات، إلى النيابة العامة.