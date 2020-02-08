"بنثبتهم بس".. تفاصيل سقوط "عصابة السوزوكي" لسرقة السيدات بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

ألقى ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، القبض على متهمين اثنين؛ لاتهامهما بارتكاب وقائع سرقة بالإكراه بمدينة الشيخ زايد.

تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر، توصلت إلى أن عاطلين يقيمان بمدينة 6 أكتوبر، كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيدات والفتيات بالإكراه عقب استقلالهن سيارة أجرة "سوزوكي".

جهود البحث والتحري التي قادها الرائد أحمد ممدوح رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، ومعاونه الرائد إبراهيم حسن أشارت إلى أن المتهمين (24، 26 سنة) يستخدمان سيارة سوزوكي قيادة أحدهما لتنفيذ جرائمهما، إذ تستقل الضحية السيارة، وبعد مسافة يشهر المتهم الثاني سلاحا أبيض "مطواه" ويهددها بإيذائها حال رفضها منحه متعلقاتها السخصية (حافظة نقود - هاتف محمول) ثم تركها بالطريق.

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بالعرض على العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة ضبط المتهمين في حالة تلبس.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، أعد النقيب هشام شهاب معاون مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، عدة أكمنة في الأماكن التي يتردد عليها المتهمان، أسفرت إحداها عن ضبطهما والسيارة المستخدمة وسلاح أبيض، وتم اقتيادهما إلى القسم.

أمام العميد طه فوده رئيس قطاع أكتوبر، أقر المتهمان بصحة التحريات، واعترفا بارتكاب 6 وقائع "كنا بنثبتهم بس.. ماحدش حصله حاجة"، وأرشدا عن مكان تصريفهما للمسروقات وتم إعادتها.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.