سقوط عصابة سرقة حقائب المواطنين بدارجة بخارية في باب الشعرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على أفراد تشكيل عصابي لسرقة حقائب المواطنين بدارجة بخارية في باب الشعرية.

تبلغ للعميد نادر مسعد، مأمور قسم شرطة باب الشعرية، من "ي. أ. ع" 24 سنة موظفة ببنك، و"ز. ح. ع" 26 سنة محلله مالية، وقررا بأنهما حال سيرهما بشارع الجيش دائرة القسم، فوجئا بدراجة بخارية يستقلها شخصان " غير معلومين لديهما " قاما بخطف حقيبة يدهما، وبداخلهما" 2 فيزا كارد، بطاقة رقم قومي " خاصين بالأولي " ، هاتف محمول، بطاقة رقم قومي ،متعلقات شخصية خاصين بالثانية ولاذوا بالفرار.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم العميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الغرب، للقبض على المتهمين.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد مصطفى الحبشي، مفتش المباحث، تبين صحة الواقعة، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، أمكن تحديد الدراجة البخارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها تحمل أرقام (ر ق ي 672) مصر ماركة دايون حمراء اللون، بالكشف الفني على الدراجة تبين أنها حيازة "ي. ج. ع" 24 سنة عاطل، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أخر.

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكن الرواد محمد وداد ومحمود ياسر ومحمد رائد ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال استقلاله الدراجة البخارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

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وبمواجهته أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام بالقاهرة، بالتحريات وما جاء بأقوال المبلغتين اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع "أ. م. إ" 32 عاطل والسابق اتهامه في المحضر رقم 13673 لسنة 2009م قسم الزاوية " مخدرات.

وأمكن ضبط الأخير، وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها، وتم بارشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات والمتهمان واتهموهما بالسرقة.

بتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة، اقرأ بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " الخطف " باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة.

واعترفا بارتكابهما 4 حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما " حسن النية "م. س. ح" 40 سنة صاحب شركة فى الوايلي بإستدعاء المجني عليهم تعرفوا علي المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

وتحرر عن ذلك ملحقاً للمحاضر الأصلية، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء محمد الليثي، مساعد فرقة الوسط، إلى النيابة العامة.