الأوقاف تنفي إلزام الأئمة بتسجيل خطبهم: لم نوجه بذلك مطلقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف، أنه لا صحة على الإطلاق لما نشر على أحد مواقع التواصل من وجود مقترح بشأن إلزام الأئمة بتسجيل خطبهم.

وقالت الوزارة، في بيان لها السبت، إنه لا يوجد أي توجيه أو مقترح على الإطلاق في هذا الشأن، معربة عن كامل ثقتها في جميع أئمتها والتزامهم المهني والوطني وتتمنى لهم كل التوفيق.

وحذرت الوزارة من الإدلاء بأي تصريحات غير تلك التي تصدر مكتوبة من الوزارةK أو تنشر على موقعها الرسمي، مؤكدة أنه حال ثبوت الإدلاء بأي تصريحات من شأنها إثارة اللغط بين الأئمة أو أي من العاملين بالوزارة فإنها ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة.