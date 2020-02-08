مصر | المؤبد غيابيًا لـ"بائع نجف" في مدينة نصر

عقدت الجلسة برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، وعضوبة، محمد نبيل شلتوت، وعادل إبراهيم، وأمانة سر وائل عبدالمقصود.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أبصر محمد مجدي أحمد، مقدم ومعاون مباحث قسم شرطه مدينة نصر أول، المتهم يقف على رصيف الحافلات، بدون أن يستقل أي منها، فتوجهه إليه وبسؤاله عن بطاقته هويته، قام "ص.ع.ص"، 30 عاما، هارب، بإخراج لفافة حشيش من جيبه، فتم القبض عليه.

وبعرض المضبوطات على المعمل الكيماوي، تبين أنه مخدر حشيش، مدرج على الجدول الأول للمواد المخدرة، فأنكر الأخير صلته بالمضبوطات، وبإحالتة للنيابة العامة للتحقيق، وإحالتة النيابة إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.