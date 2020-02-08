مصر | "بنرمي شطة في وشهم".. اعترافات عصابة سرقة التكاتك بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بنرمي شطة في وشهم".. اعترافات عصابة سرقة التكاتك بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى المتهمان بسرقة مركبات الـ"توكتوك" في المطرية، باعترافات تفصيليلة أمام النيابة.

وأكدا، أنهما يستدرجان سائق "التوكتوك" إلى الشوارع الخالية من المارة، ويلقون الشطة في عين السائق، ويستوليان على التوكتوك تحت تهديد السلاح ويلوذان بالفرار.

وقررت النيابة، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقة مركبات الـ"توكتوك" بالإكراه رغما عن قائدها.

وتعود البداية بتلقي قسم شرطة مباحث المطرية، بلاغا من "م.ر" 24 سنة، سائق "توك توك"، بأنه حال استقلاله للدراجة النارية خاصته، استوقفاه شخصان، واستحوذا على الدراجة البخارية خاصته.

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وبعمل التحريات، وتفريغ الكاميرات مكان الواقعة، تبين أن وراء ارتكابها كل من: "ا.ع" 27 سنة، و"ي.م" 34 سنة، عاطلان.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الإكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، تم ضبطهما، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة "هيروين"، وكيس بداخله مسحوق" شطة"، و2 سلاح أبيض.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن النفس، وبإرشادهما تم ضبط الدراجه البخارية المبلغ عنها، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين، واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.