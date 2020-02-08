مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيدات بالشيخ زايد

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أسقط رجال مباحث الجيزة، عصابة سرقة السيدات، بمدينة الشيخ زايد، بعد ارتكابهم 6 وقائع.

البداية كانت بتلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد طه فودة، رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد أحمد ممدوح، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بقيام عاطلين 26 سنة، 24 سنة"، مقيمين بمدينة 6 أكتوبر، بتكوين تشكيلًا عصابيا تخصص نشاطه في سرقات السيدات بالإكراه بسلاح أبيض مطواه، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

توصلت تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، إلى أن أفراد التشكيل العصابي، يستخدمان سيارة "سوزوكي فان" في إرتكاب جرائمهما، وبعد استقلال السيدة أو الفتاة السيارة صحبتهما لتوصيلها إلى أحد المناطق بمدينة 6 أكتوبر، يشهر أحدهما سلاح أبيض مطواه، ويسرق متعلقاتها بالإكراه، فيما يتولى الثاني قيادة السيارة.



وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وجه بسرعة ضبط المتحري عنهما، وأعدت القوات عدة أكمنة، أسفرت إحداهم عن ضبطهما، وتمكنت القوات من اقتيادهما إلى ديوان القسم.

بمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، بما توصلت إليه التحريات، وارتكابهما 6 وقائع سرقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.