مصر | إحالة لصوص محتويات السيارات بروض الفرج لـ"الجنايات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة لصوص محتويات السيارات بروض الفرج لـ"الجنايات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة روض الفرج، اليوم السبت، إحالة متهمين لسرقتهما متعلقات سيارة بأسلوب "كسر الزجاج" إلى محكمة الجنايات.

وتعود البداية بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج، بعرض شخصين كاميرا للبيع بإحدى مقاهي شبرا بثمن بخس أقل من قيمتها الحقيقة، وانتقلت على الفور قوة من رجال مباحث القسم.

وتمكنت رجال المباحث من ضبطهما، وهما: "س.م" 42 سنة، و"ر.م" 33 سنة، عاطلان، بقيادهما سيارة وبحوزتهما الكاميرا مجهولة المصدر.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقتها من داخل سيارة بأسلوب" كسر الزجاج"، وارتكابهم 5 واقع سرقة أخرى بذات الأسلوب "كسر الزجاج"، وباستدعاء صاحبة السيارة تعرفت على الكاميرا خاصتها، واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بتحويلهم لمحكمة الجنايات.