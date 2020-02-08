مصر | تأجيل دعوى حل المجلس الأعلى للصحافة لـ22 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى حل المجلس الأعلى للصحافة لـ22 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود، المحامي، والتي تطالب بحل المجلس الأعلى للصحافة واعتبار جميع قراراته لاغية منذ تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب، لجلسة 22 فبراير المقبل.

وأوضح المدعي، أن ولاية المجلس الأعلى للصحافة برئاسة جلال عارف انتهت قانونا بإقرار الدستور، وانعقاد أولى جلسات مجلس النواب بموجب القرار بقانون رقم 166 لسنة 2013 والذي وضع شروطا محددة لبناء هذا المجلس.