مصر | حبس 3 تجار مخدرات حازوا "4 كيلو حشيش" في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس 3 تجار مخدرات حازوا "4 كيلو حشيش" في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة المرج الجزئية، اليوم السبت، حبس 3 عاطلين، لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة "حشيش"، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود البداية بتمكن قوة من مباحث قسم شرطة المرج، من ضبط كل من "ح.ا" 36 سنة، عاطل، ومطلوب على ذمة 5 قضايا، و"ا.م" 49 سنة وشقيقه "ا.م" 33 سنة، عاطلين، ومطلوبين على ذمة قضيتين، حال استقلالهم سيارة وبحوزتهم 4 كيلو جرام من مخدر "الحشيش"، و19 ألف جنيه، و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمادة المخدرة "الحشيش" بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم الإجرامية، والهاتفان لتسهيل التواصل بعملائهم، والسيارة لتسهيل حركاتهم وتوزيع المواد المخدرة على عملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.