مصر | المؤبد لعامل سقط بـ"25 لفافة هيروين" في الأزبكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المؤبد لعامل سقط بـ"25 لفافة هيروين" في الأزبكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، بالمؤبد على المتهم "هيثم.س"، 37 سنة، عامل، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار جابر يوسف المراغي، وعضوية المستشارين محمد عز مناع وسالم عبد العزيز السيد، وأمين سر أحمد رضا وسالم عبد العزيز.

وتعود البداية بورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام عامل بالاتجار بالمواد المخدرة "هيروين"، وبالاستعانة بالمصدر السري تم تحديد موعد مع المتهم على أساس رغبته في شراء مواد مخدرة "هيروين"، وبتحديد الموعد تقابل المصدر مع المتهم وبمناقشته أخرج لفافه تحوي علي مخدر" الهيروين"، وحال وجود قوه أمنية مراقبة لما يحدث، تم ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على "24 لفافة أخرى" من مخدر "الهيروين"، ومبلغ مالي قدرة "2000 جنيه" ومبلغ مالي آخر "200 دولار"، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الإجرامية، والهاتف المحمول لتسهيل التواصل بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بتحويل أوراقه إلي محكمة الجنايات التي قضت بحكمها المذكور سابقا.