مصر | استمرار حبس 3 عاطلين لاستغلالهم الأطفال في التسول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس 3 عاطلين لاستغلالهم الأطفال في التسول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس 3 عاطلين، لاتهامهما باستغلال صغار السن في التسول، والاستيلاء على متحصلاتهم بالإكراه في بولاق الدكرور، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة تعود عندما وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لرعاية الأحداث، تفيد بتورط 3 عاطلين، لـ 2 منهم معلومات جنائية، باستغلال الأحداث من خلال دفعهم للتسول واستجداء المارة، والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وتبين استغلالهم لـ 5 أحداث، وبسؤال المجني عليهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم في أعمال التسول، ودفعهم لتعاطي المواد المخدرة، والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم، بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.