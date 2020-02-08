مصر | ضبط 29 طن مخللات فاسدة في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 29 طن مخللات فاسدة في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهم رجال الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، مصنع مخللات غير مرخص، بمدينة 6 أكتوبر، عثر بداخله على 29 طن مخللات فاسدة.

البداية كانت بتلقي مدير أمن الجيزة، إخطارا من مدير مباحث التموين، يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المخللات "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، لحيازته 29 طن "مخللات"، معبأة داخل براميل بدون مستندات "مجهولة المصدر".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، إخطارا مدير أمن الجيزة، وبالعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.