مصر | دفن جثة سائق لقي مصرعه إثر "سقوط ونش عليه" بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفن جثة سائق لقي مصرعه إثر "سقوط ونش عليه" بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت نيابة الأميرية الجزئية، اليوم السبت، بدفن جثة سائق لقي مصرعه داخل سيارته بسقوط ونش عليه من أعلى العقارات تحت الإنشاء بالأميرية.

وتعود البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بسقوط ونش على سائق سيارة ووجود متوفى بالأميرية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وبصحبتهم قوات الإنقاذ.

وتبين وفاة سائق التاكسي، وحضر رجال الإنقاذ البري وقامت باستخدام مناشير لتقطيع التاكسي، وإخراج جثمان المتوفى، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت اليوم بدفنها.