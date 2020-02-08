مصر | بعد 4 وقائع.. حبس عصابة خطف حقائب السيدات بباب الشعرية

قررت نيابة باب الشعرية الجزئية، حبس عاطلين مكونين فيما بينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة حقائب السيدات، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة العامة سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين الإجرامي.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة باب الشعریة بلاغا من كل من "ي. أ"، 24 سنة، موظفة بالبنك الأھلي المصري، "ز.ح"، 26 سنة، محللة مالیة، يفيد أنھما حال سیرھما بشارع الجیش فوجئتا بدراجة بخارية يستقلها شخصان "غیر معلومین لدیهما" قاما بخطف حقيبة یدھما، وبداخلهما 2 فیزا كارد، بطاقة رقم قومي "خاصتین بالأولى"، ھاتف محمول، بطاقة رقم قومي، متعلقات شخصیة "خاصتين بالثانیة" ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحریات تبین صحة الواقعة ومن خلال فحص كامیرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن تحدید الدراجة البخاریة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبین أنھا تحمل أرقام ر ق ي 672 مصر ماركة دایون حمراء اللون.

وبالكشف الفني على الدراجة تبین أنھا حيازة "ي. ج"، 24 سنة، عاطل وأن الأخیر وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر، وعقب تقنین الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتھم القوة المرافقة من ضبطھ حال استقلاله الدراجة البخاریة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبمواجهته.

وبالتحریات وما جاء بأقوال المبلغتين اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع" أ.م"، 32 سنة، عاطل وباستدعاء المجني علیھما تعرفا على المضبوطات والمتھمين واتھموھما بالسرقة.

وكما اعترفوا أيضا بارتكاب 4 حوادث سرقة أخرى بأسلوب الخطف، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.