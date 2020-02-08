مصر | إحباط ترويج طن ونصف "بن" مجهول المصدر في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج طن ونصف "بن" مجهول المصدر في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من إلقاء القبض على مسئول عن شركة لتعبئة البن غير مرخصة، عثر بحيازته على طن ونصف الطن بن، مجهول المصدر.

البداية كانت بتلقي مدير أمن الجيزة إخطارا من مدير مباحث التموين، يفيد بضبط مسئول شركة لتعبئة "البن" بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، لحيازته 1،460 طن "بن خام، ورق لوري، كوبيبة صيني" معبأة داخل أجولة، 1639 عبوة "بن"، جميعها بدون مستندات ومجهولة المصدر.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.