مصر | المشدد 5 سنوات وغرامة 5 ألف جنيه لشاب بمدينة نصر

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قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المؤبد، على شاب، عثر بحوزته على مخدر نوع نادر بمدينة نصر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، وعضوية، محمد نبيل شلتوت، وعادل إبراهيم، وأمانة سر وائل عبدالمقصود.

تعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور إسلام صبحي صالح، معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، أبصر المتهم حال فحصه لشئ ما بيده، وما إن أبصره، حتى قام "أ.م.ع"، 21 عاما، بالفرار وبضبطه، عثر بحوزته على كيس شفاف لنبات عشبي مخدر، ومبلغ مالي، فتم القبض عليه.

وبعرض المضبوطات على المعمل الكيماوي، تبين أنه نوع مخدر مدرج على الجدول الأول للمواد المخدرة، ويطلق عليه إسم ( FUB_ AMB )، فأقر الأخير بقيامه بالمتأجرة في المواد المخدرة، وبإحالته للنيابة العامة للتحقيق، وأحالته النيابة لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.