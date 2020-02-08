مصر | 23 فبراير.. افتتاح الصالون الثقافي لنادي قضاة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 23 فبراير.. افتتاح الصالون الثقافي لنادي قضاة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن النادي سيفتتح الصالون الثقافي لنادي قضاة مصر، يوم الأحد الموافق ٢٣ فبراير الجاري، في تمام الساعة ٦ مساء، في النادي النهري بالعجوزة.

وسيبدأ الافتتاح بلقاء مع االدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي ورئيس جامعة القاهرة الأسبق ووزير التعليم العالي الأسبق ووزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي.



ويتضمن الافتتاح، التحدث عن التسوية السلمية للنزاعات الدولية، متخذا من نموذج أزمة سد النهضة الأثيوبي، مثالا، بالإضافة لحوار مفتوح حول أهم الموضوعات والأحداث على الصعيد الدولي والإقليمي.

