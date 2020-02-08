مصر | المشدد 6 سنوات والغرامة لمتهمين في السيدة زينب

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صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب، وهيثم طنطاوي، وأحمد الحوفي، وأمانة سر عادل الشيخ وعبد المجيد حلمي.

أسندت النيابة للمتهمين "محمد. م"، و"إسلام. ع"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار، دائرة قسم السيدة زينب.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، معاقبة متهمين بترويج مخدر الهيروين في السيدة زينب، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

وشهد معاون مباحث قسم السيدة زينب، أنه توجه للمكان الذي أيقن تواجد المتهمين به، وبتفتيشهما عثر على كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لسهولة التواصل مع عملائهما، والمبلغ المالي من تحصلات تجارتهما.