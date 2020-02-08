مصر | بلاغ يتهم محمد رمضان بالتحريض على الشذوذ والاغتصاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم محمد رمضان بالتحريض على الشذوذ والاغتصاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المحامي أيمن محفوظ، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الفنان محمد رمضان، مطالبًا بحبسه، بسبب أغنيته الأخيرة "بم بم"، موضحًا أنها تروج لشرب الخمور والشذوذ وتحرض على اغتصاب النساء، بمشاهد وصفها بأنها "تُثير الغثيان".

وأكد المحامي في بلاغه المُقيد برقم 9246 لسنة 2020 عرائض النائب العام، اليوم السبت، أن الترويج للخمور محظور بأي وسيلة، طبقًا للقانون رقم 63 لسنة 1976 بالمواد 3و6 و8، ويعاقب على ذلك بعقوبه الحبس 6 أشهر والغرامة.



وقال: إن الأغنية تتضمن أيضًا الترويج للشذوذ الجنسي، حيث يتخيل رمضان أنه يعانق إحدى الفتيات بمنتهى الابتذال وسرعان ما يكتشف أن الفتاه في حقيقة الأمر هي رجل، ومشهد آخر صادم لدخول رمضان على إحدى السيدات الحمام عدة مرات، ثم يقرر اغتصابها بفعل الخمر وهو سعيد ومبتسم، وذلك بخلاف إشاراته الإباحية المعتادة، والتعري الذي أصبح سمة للفنان محمد رمضان - حسب نص البلاغ -.