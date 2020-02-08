أخبار مصر | السيسي يدعو لتعميق وإثراء الآلية الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يدعو لتعميق وإثراء الآلية الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته الافتتاحية لمنتدى "الآلية الأفريقية" بأديس أبابا، كافة الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي لمراجعة النظراء والمساهمة بفاعلية لتعميق الآلية وإثرائها، وذلك للاستفادة من كافة الخبرات على المستوى الوطني وتعميمها على مستوى القارة، وبهذا تنفيذ الأجندة التنموية لعام "2063" بشكل أفضل ومستدام.

وأكد الرئيس السيسي، في بيان، اليوم السبت، على دعم مصر الكامل لعمل الآلية، وعلى أهمية مراجعة النظراء بأديس أبابا، مشددا على ثقته في الدول الأعضاء وحرصهم على مساندة عمل الآلية وتمكينها من تحقيق الرخاء والتنمية الشاملة.

وتقدم الرئيس، بالشكر لنظيره إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد الشقيقة على جهوده المبذولة لقيادة الآلية وضمان أداء مهامها بكفاءة على مدار العامين الماضيين.