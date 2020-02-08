أخبار مصر | شاهد.. حوار وزير الآثار مع فوج سياحي عن تماثيل معبد الأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. حوار وزير الآثار مع فوج سياحي عن تماثيل معبد الأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، سر تغير واجهة معبد الأقصر حيث أصبح هناك 6 تماثيل للملك رمسيس الثاني بعد أن كانت ثلاثة تماثيل فقط.

وجاء توضيح العناني، ردًا على عدد من الأسئلة لسائحين فرنسيين عن سر تغير واجهة المعبد، حيث إن النشرات الموجودة في شركات السياحة العالمية عن المعبد تحوي واجهته بثلاثة تماثيل ومسلة.

وقال، إن وزارة السياحة والآثار ومن خلال بعثة أثرية مصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بإعادة ترميم وتوقيف ثلاثة تماثيل أخرى للملك والتي كانت قد اكتشفت أجزائها في ستينيات القرن الماضي.

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وأضاف، الوزير أن الوزارة بدأت هذا المشروع عام 2017 وترميم وإعادة تركيب ورفع وإقامة هذه التماثيل الواحد تلو الآخر حتى عام ٢٠١٩.

جاء ذلك أثناء جولته بمعابد الأقصر والكرنك، حيث أوقفته مجموعات من السائحين من فرنسا ومن دولة معربين له عن شدة إعجابهم بما شاهدوه من عظمة الحضارة المصرية وما بها من تناغم و تلاحم حيث وجدوا جامع إسلامي وكنيسة مسيحية داخل معبد الأقصر.

وكما أعربوا، له عن شده إعجابهم بالاكتشافات الأثرية التي أعلنت عنها مصر خلال السنوات الماضية، مؤكدين على أن الإعلان عن هذه الاكتشافات هي التي حفزتهم على زيارة مصر لمشاهدتها عن قرب وعن حضارة مصر الفريدة.