أخبار مصر | "الأطباء" تشيد بالدعم الحكومي لحل أزمة الرعاية المركزة والحضانات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأطباء" تشيد بالدعم الحكومي لحل أزمة الرعاية المركزة والحضانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنت الدكتورة نجوى الشافعي، أمين عام نقابة الأطباء، على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بزيادة ميزانية الصحة بنسبة 100%، وتخصيص 5 مليارات جنيه لمبادرة أسرة الرعاية المركزة والحضانات، قائلة: "مستشفيات مصر جميعها كانت في أشد الأحتياج لمثل هذا الدعم".

وأضافت في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن الرعاية المركزة والحضانات دائمًا ما تمثل أزمة خاصة وأن الرعاية الصحية مكلفة من حيث الأدوات والمستشفيات والرواتب، مشيرة إلى أن الرعاية المركزة والحضانات من أكثر الأقسام التي تحتاج للدعم في المنظومة الصحية خاصة.

وأشارت الشافعي، إلى أن الاحتياج للرعاية المركزة يزداد مع ازدياد متوسط العمر للمواطنين، فكلما زاد العمر أصبح الإنسان عرضة لأزمات صحية تحتاج لتوافر الرعاية المركزة، لافتا إلى أن الـ5 مليارات يتم توزيعهم على حسب دراسة شاملة أو استبيان لمعرفة الأماكن التي في حاجة لتطوير طب الطوارئ، ولمعرفة المحافظات الأشد عجزًا.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقد اجتماعًا أمس الجمعة، لاستعراض مقترح موازنة وزارة الصحة عن العام المالي المقبل 2020/2021، وكشف خلاله رئيس الوزراء عن أنه سوف يتم تخصيص 5 مليارات جنيه لمبادرات حضّانات الأطفال، والاهتمام بالرعاية المركزة، والطوارئ بالمستشفيات بموازنة العام المقبل.

