أخبار مصر | اتفاقيات دولية وطلبات إحاطة.. تفاصيل جدول أعمال اللجان البرلمانية غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتفاقيات دولية وطلبات إحاطة.. تفاصيل جدول أعمال اللجان البرلمانية غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، غدًا الأحد، 3 طلبات إحاطة مقدمة من النواب أحمد العرجاوي، محمود رشاد حبيب، وعلي محمد عز، وذلك في اجتماعين برئاسة أشرف رشاد.والطلب الأول مقدم من أحمد العرجاوي، بخصوص عدم الاهتمام بالمنشآت الشبابية بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، والطلب الثاني من النائب محمود رشاد، حول تأخر استكمال الإنشاءات والملاعب والمباني في العديد من مراكز شباب أبو حمص.كما تناقش اللجنة الطلب الثالث المقدم من النائب علي محمد عز، حول عدم تسلم ملعب كرة القدم بسبب وجود عيوب بأرضية ملعب مركز شباب قرية اخناوأي مركز طنطا بمحافظة الغربية.

طلب إحاطة بلجنة حقوق الإنسان

تناقش لجنة حقوق الإنسان، طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب علاء عابد، بخصوص استغاثة أهالي نزلة عليان، بمحافظة الجيزة من حالة طريق "جبانة نزلة عليان"، وذلك برئاسة النائب علاء عابد، وعدد من أعضاء اللجنة.

4 اتفاقيات دولية أمام تشريعية البرلمان

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، غدًا الأحد، اجتماعين، لمناقشة 4 من الاتفاقيات الدولية، الاولي اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين مصر وحكومة جمهورية الصين، الموقعة في القاهرة بتاريخ 23112019، الموقعة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 29 لسنة 2020.

وتأتي الاتفاقية الثانية بخصوص قرض ثان بمبلغ 25 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق عرضي 4 "ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء"، وتعديل اتفاقية القرض الأول المعقودة بتاريخ 1332018 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 23112019، بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 30 لسنة 2020.

وتعيد النظر في مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.

كما تناقش اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بالاشتراك مع مكتب لجنة الطاقة والبيئة.

4 طلبات إحاطة لـ"نقل البرلمان"

تناقش لجنة النقل والبرلمان غدًا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون الملاحة الداخلية، علاوة على 4 طلبات إحاطة، الاول بخصوص عدم رصف طريق القاصد مدخل جنزور بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، عدم رصف مدخل طريق قرية عرب الرمل مركز "قويسنا"، محافظة المنوفية، والمقدم من النائب هشام محمد عبدالواحد، وطلب الإحاطة بخصوص سوء حالة طريق "أجا"، السنبلاوين، مقدم من السيد النائب أحمد الخشب.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة بخصوص الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لسحب أعمال إنشاء مشروع الكوبرى العلوي أمام المدخل الرئيسي لقرية "الميمون"، "مركز الواسطى بنى سويف"، وإعادة إسناده لإحدى الشركات خصمًا من مستحقات الشركة الحالية، والمقدم من السيد النائب بدوى النويشى.

ويتناول الاجتماع مناقشة طلبين أخرين، الاول بخصوص توقف العمل بطريق "ادكو"، "دمنهور"، بمحافظة البحيرة، والمقدم من السيد النائب محمد زين الدين، والثاني بخصوص الحاجة إلى رفع كفاءة طريق "الدلنجات"، "دمنهور"، بمحافظة البحيرة، والحاجة إلى إعادة رصف طريقى "الدلنجات،إيتاى" بالبارود، و"الدلنجات،البستان"، بمحافظة البحيرة والمقدم من السيد النائب محمد الدامي.

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"صحة البرلمان" تستكمل مناقشة قانون مزاولة العلاج الطبيعي

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها غدًا الأحد، برئاسة الدكتور محمد العماري.

وتناقش في اجتماعيها الأول والثاني 4 طلبات إحاطة، كالتالي: طلب النائب راغب رزق، بشأن عدم صرف الـ5 ملايين جنيه المخصصة لإنشاء مستشفى النهضة بمحافظة الإسكندرية، وطلب النائب عفيفي كامل، بشأن عدم إنشاء وحدة صحية ووحدة إسعاف بمنطقة الصالحية بكوبري أبو ناموس بعد قرار المكتب التنفيذي بمحافظة الإسكندرية.