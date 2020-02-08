أخبار مصر | رئيس جامعة الأزهر: إعداد ملتقى توظيفي لتوفير فرص عمل للخرجين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة الأزهر: إعداد ملتقى توظيفي لتوفير فرص عمل للخرجين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة، ومؤمن متولي، وكيل أول الوزارة أمين عام الجامعة، اليوم السبت، انتظام المحاضرات الدراسية بكليات البنين والبنات بمدينة نصر.

وخلال الجولة اطمئن رئيس الجامعة على انتظام العملية التعليمية خلال اليوم الأول من بدء الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، حيث ساد الهدوء التام كافة الكليات، وانتظمت المحاضرات حسب الجداول المعلنة.

واستمع رئيس الجامعة من أبنائه الطلاب والطالبات، وأكد لهم أن شغل الإدارة الشاغل هو النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية، مشيرا إلى أن الجامعة بصدد الإعداد لملتقى توظيفي بالتعاون مع البنوك والشركات الكبرى بهدف توفير العديد من فرص العمل لخريجي الجامعة بكلياتها المختلفة كل في مجال تخصصه، متمنيا لأبنائه وبناته من الطلاب والطالبات النجاح والتفوق.



وفى نهاية الجولة حرص طلاب وطالبات جامعة الأزهر على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة، إضافة إلى حرصهم على أخذ لقطات سيلفى معه.